В МИД сообщают, что с апреля будет упрощен визовый режим для въезда иностранцев в Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время тематического пресс-клуба сообщил начальник консульского Управления обеспечения Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

Он отметил, что вчера, 2 февраля, было «обнародовано постановление правительства, которым утверждены изменения в правила въезда иностранцев в Украину и транзитного проезда через ее территорию.

Ими, в частности, предусмотрено сокращение срока оформления виз для иностранцев, в срочном порядке ее можно получить до 5 дней (раньше такой срок составлял 15 дней). По его словам, при обычном оформлении визы такой срок составляет до 10 дней.

По словам Кирилича, постановлением устанавливается единая тарифная ставка сбора за оформление визы — 65 долларов. Он подчеркнул, что такая ставка будет для визы независимо от ее кратности, срочности, а также срока действия. Для сравнения, отметил он, по старым правилам в зависимости от кратности визы консульский сбор мог быть 85, 130, 200 долларов.

Кирилич также проинформировал, что по новым правилам любой гражданин Украины, подтвердив свое приглашение нотариально, может пригласить иностранца для посещения страны, то есть упрощается процедура. Он отметил, что любое юридическое лицо может пригласить официальным письмом-приглашением иностранцев для посещения Украины.

По словам представителя МИД, новыми правилами предусмотрено расширить перечень стран, граждане которых будут иметь возможность оформить визу в пункте пересечения государственной границы Украины. Согласно постановлению, отметил он, “такое количество стран составляет 23 единицы”. По его словам, это означает, что, в частности, граждане Китая, Австралии или Колумбии, прибыв в аэропорт “Борисполь”, на месте смогут оформить и получить визу.

Кирилич также сообщил, что новыми правилами предусмотрено увеличение срока действия национальной украинской визы до 90 дней. Он напомнил, что по старым правилам такой срок составлял 45 дней.

Он также сообщил, что “унифицируется тарифная ставка консульского сбора за оформление виз иностранцам в пункте пересечения государственной границы”.

По его словам, эта ставка составит 150 не облагаемых налогом минимумов, и напомнил, что, согласно Налоговому кодексу Украины, один не облагаемый налогом минимум составляет 17 гривень.

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Кирилич отметил, что еще одним нововведением является право руководителя зарубежного дипломатического учреждения или Департамента консульской службы МИД Украины принимать решение о так называемой нулевой ставке, то есть об освобождении от платы за визу.

Кроме того, по его словам, постановлением утверждена новая терминология в деле оформления виз, то есть вводится понятие электронной визы. Он отметил, что “это не означает, что эта электронная виза будет завтра или послезавтра, а это всего лишь урегулировано такое понятие”.

Он отметил, что постановление вступает в силу через 30 дней. По его словам, в этот период будет создана рабочая группа, которая будет отрабатывать механизм оформления электронных виз.

Кирилич отметил, что предусматриваются внешние поставщики услуг — визовые центры, а также рассматривается возможность и право иностранца, который ходатайствует о получении визы, обратиться путем отправки пакета документов по почте.

Кирилич отметил, что претерпела несколько изменения норма по оформлению визы с целью осуществления гуманитарной поездки лицами, которые являются представителями гуманитарных организаций. Он отметил, что по предыдущим правилам необходимо было обоснование и подтверждение Министерства социальной политики, что этот человек, или эта организация осуществляет гуманитарную деятельность. По его словам, эта норма изъята.

Кирилич также сообщил, что иностранцы, которые имеют статус зарубежного украинца, их дети и члены их семей будут получать долгосрочные визы до 5 лет.

Представитель МИД отметил, граждане более 60 стран должны оформлять визы для въезда в Украину.