Россия и Украина: в одной лодке

Украине еще предстоит разобраться, кто конкретно и когда отдавал приказы, направленные на срыв переговорного процесса в газовых вопросах, организовывал решения судов...

Украина и Россия, как бы это кому-то не нравилось, еще долго будут оставаться в «одной лодке».

Интерес России известен. Ей нужен надежный партнер по транзиту газа в Европу, и в этой связи РФ готова продавать нам газ (по оптимальной для обеих сторон цене). Но здесь появилась уже большая политическая составляющая. А успех переговоров зависит, в первую очередь, от генеральной линии руководства страны.

Поскольку наши страны традиционно являются партнерами в экспорте российского и среднеазиатского газа в ЕС, то наши отношения изначально строились на паритетных началах. Долгое время после развала СССР (до января 2006 г.) сохранялся некий эквивалент во взаимных расчетах при любом изменении тарифов на транзит и цен на поставку газа Украине.

По сути, это были клиринговые расчеты, и это устраивало оба государства. Поскольку Россия расплачивалась с нами за прокачку газа собственно газом, наш условный годовой доход от транзита позволял иметь до 30 млрд. куб. м в год (более трети отечественного потребления).

В 2005 году «энергетическими дипломатами» «оранжевой» власти Украины был инициирован разрыв такой схемы и переход на денежную форму расчетов за транзит. Был нарушен сложившийся паритет цен и тарифов. Украине не удалось отстоять позицию относительно необходимости адекватного повышения транзитной ставки при росте цен на газ. В итоге страна едва выбралась из положения финансовой неустойчивости благодаря смене правительства летом 2006 года и комплексу антикризисных мер.

В чем интерес Украины? Прежде всего, в том, чтобы продолжать покупать российский газ по стабильной и приемлемой цене. В этом заинтересованы и государство, и бизнес, и все общество. При столь высоком уровне газификации промышленности и коммунальной сферы, как у нас, резкое подорожание газа неизбежно ведет к росту цен на все виды товаров и услуг, к снижению их конкурентоспособности, к падению уровня и качества жизни.

Надо признать, что как бы активно мы ни стремились снизить зависимость от России, – за счет диверсификации импорта энергоносителей и перехода на альтернативные источники энергоресурсов или за счет энергосбережения, – в течение еще нескольких десятилетий мы будем вынуждены покупать недостающий газ у наших соседей.

Надо все-таки реально оценивать возможности и не выдавать желаемое за действительное!

Жесткий газовый конфликт, который перманентно раздувается «оранжевой» властью уже пятый год, приносит огромные убытки для обеих сторон. И, к глубокому сожалению, такие эксцессы приводят к дискредитации Украины в глазах ЕС и всего мира. Это не дает экономике нормально развиваться. Из-за отсутствия газа бизнес теряет заказы, население целого ряда крупных городов уже испытывает проблемы с отоплением и водоснабжением, растут тарифы и цены на все виды энергоносителей. Конфликт усугубляет кризисное состояние ведущих энергоемких отраслей, что бумерангом ударит по госбюджету и карману украинцев.

И без того ослабленная непрофессиональной политикой сегодняшней власти украинская промышленность оказалась полностью не готовой выдерживать удары мирового финансового кризиса. А ведь Партия регионов предупреждала об этих опасностях еще прошлой весной!

В случае дальнейшего ухудшения положения отечественного производства неизбежен рост безработицы и обострение социальных проблем. При дефиците бюджетных средств под угрозой срыва окажутся все социальные программы. В условиях углубления кризиса не исключена гиперинфляция. Цены на газ многократно поднимут все цены и тарифы.

В текущей ситуации одна из ключевых задач власти – обеспечить условия для восстановления утраченных позиций во всех отраслях жизнедеятельности страны. В том числе, это касается и внешнеэкономических отношений.

В то время, когда правительство возглавлял Виктор Янукович, проблем и конфликтов с российской стороной не было. Переговоры проходили непросто, но никто никогда не выходили за рамки конструктивного диалога. Результаты были налицо. Именно Януковичем в 2004-м были уменьшены цены на газ для Украины (с $80 до $50 за тыс. куб. м). И при этом был подписан долгосрочный договор, в рамках которого Украина и сегодня могла бы получать газ на таких «мягких» условиях. Такая мера (плюс благоприятная конъюнктура внешнего рынка) позволила тогда «вздохнуть» бизнесу, и поднять всю экономику.

Все действия теперешней власти ведут, по большому счету, к предательству национальных интересов, что бы там ни утверждали первые лица государства, и как бы ни пытались переложить ответственность на российскую сторону. Кто ответит на вопрос, почему власть позволяла себе постоянно задерживать платежи в прошлом году (уровень расчетов украинских потребителей был и в 2008-м достаточно высоким!), чем сознательно ослабили нашу переговорную позицию?

Партия регионов неоднократно, начиная с февраля прошлого года, призывала правительство и Президента не откладывать заключение договоров на последний момент. Более того, мы призывали заключить долгосрочные стратегические соглашения на 5–10 лет. Почему же снова дотянули до начала нового года?

Напрашивается вопрос – случайно ли провоцировалась напряженность между двумя странами? Или кто-то думает, что поддержка Грузии в осетинском конфликте не повлияла на ход переговоров?

Получается так: cначала украинская власть спонсирует военные действия против России, морально поддерживает агрессивные действия грузинского руководства, а потом ожидает эффективных переговоров по газу и обвиняет Россию в предвзятости? Кто-нибудь верит в положительный исход событий при таком отношении партнеров?

Украине еще предстоит разобраться, кто конкретно и когда отдавал приказы, направленные на срыв переговорного процесса, организовывал решения судов и т.д. Такого рода вопросы задавал недавно на сессии Верховной Рады Владимир Литвин. Он с нескрываемой досадой говорил о разрыве соглашений с РФ, по которым газ нам продавался по $50 и предложил разобраться, «хто винний?» в том, что мы утратили такие возможности. На наш взгляд, такая постановка вопроса – это высокая оценка деятельности правительства Януковича.

Могу твердо сказать, что если бы нам была предоставлена возможность оставаться у власти полный конституционный срок, наша страна имела бы шанс прогрессивного развития, с высокими социально-экономическими характеристиками. Уверен, что и в вопросах обеспечения страны газом мы нашли бы выгодные для страны решения.

Приведу несколько цифр из укрупненного расчета, чтобы было понятно, о каком масштабе потерь для Украины идет речь.

Предположим, объем транзита через Украину составляет 110 млрд. куб. м., импорт газа для нужд Украины – 55 млрд. куб. м.

Стоимость услуг Украины по транзиту составляет при тарифе (за 1000 куб. м на 100 км):

– $1,09 (действовал с 2004 по 2006г.г.) - $1,3 млрд.;

– при тарифе $1,7 (2008 год) – $2,06 млрд.;

– при тарифе $3,0 (один из обсуждаемых вариантов) – $3,63 млрд.

На оплату импортного газа потребовалось бы:

– при цене $50 (предусматривалось договором 2004 г., заключенным до 2010 г.) – $2,75 млрд.;

– при цене $179,5 (цена 2008 года) – $9,87 млрд.;

– при цене $210 (один из обсуждаемых вариантов) – $11,55 млрд.;

– при цене $250 (второй из обсуждаемых вариантов) – $13,75 млрд.;

– при цене $373 (третий из обсуждаемых вариантов) – уже $20,51 млрд.

Вне зависимости от достигнутых договоренностей, уже очевидно, что цена на газ для Украины будет намного выше, нежели можно было бы получить в рамках конструктивного диалога. Возможностей отстаивать наши интересы у власти было намного меньше, чем до конфликта, учитывая, что противостояние дошло до критической черты, и от него пострадало пол-Европы.

Как отмечалось, доход от транзита на прежних условиях, позволил бы получить 26,4 млрд. куб м газа; а по ценам и тарифам 2008 года – всего 11,5 млрд.

Очевидно одно – именно в результате конфликта, цена на газ, которую придется платить украинским потребителям, будет тяжелейшим ударом по всей экономике.

Сегодняшний виток противостояния приведет к прямой потере Украиной только в 2009 году от $3 до $9 млрд. Цифры основаны на оценке реальной ситуации (на начало прошлого года) и на информации о достигнутых договоренностях. Совокупные же потери страны – значительно больше.

Можно констатировать, что нынешняя власть показала свою неспособность к системной работе. Ведь это требует колоссальных усилий, отдача от которых наступит лишь через несколько лет. Легче «поиграть» на инфляции или курсовой разнице, опустошить казну и наобещать народу «с три короба», а выполнять обещания предоставить тем, кто придет на смену. Ну, а в случае, если смена по запланированному сценарию не получится, можно еще раз устроить какую-нибудь провокацию или обвал под шумиху об очередной мировой проблеме – вот стиль работы «оранжевых».

Обобщающий итог их правления – разруха экономики и, в конечном итоге, утрата экономической и политической независимости Украины.

Очевидно, что без смены власти в стране, сложно говорить о какой бы то ни было стабилизации, а тем более о возобновлении взаимовыгодного сотрудничества с РФ.

А проблему нужно было решать в комплексе и без проволочек.

«Взаимовыгодное сотрудничество» – ключевой тезис, который должен быть положен в основу действий власти. При этом необходимо соблюдать баланс национальных интересов, осуществлять взаимный контроль и взаимопомощь в вопросах модернизации и повышения надежности украинской ГТС, а также принимать согласованные меры по обеспечению условий энергобезопасности Европы. В этой связи целесообразно вернуться к идее газотранспортного консорциума. И очевидно, что в этом процессе должны участвовать как поставщик, транзитер, так и покупатели топлива, т.е. Украина, Россия и ЕС.

Кроме этого, в рамках развития украино-российского двустороннего торгового сотрудничества уже сегодня нужно уходить от других валют и переходить к расчетам в рублях и гривнах по всем видам товарных групп.

Всем сторонам важно понять, что конфликты ВСЕГДА приводят к потерям. Древняя восточная мудрость гласит, что победить можно, лишь избежав конфликта. Успех Украины – только в СОТРУДНИЧЕСТВЕ. Со всеми, особенно – с Россией.

Андрей Клюев, народный депутат Украины, замглавы Партии регионов