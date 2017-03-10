Вопрос проведения выборов в "ЛНР" и "ДНР" снят с повестки дня в Минске - Айвазовская

"На самом деле, переговорный процесс иногда намного сложнее в плане победы или предательства, чем кажется. Потому что с повестки дня, в том числе благодаря подвижкам и позиции украинской стороны сняты вопросы выборов, снят вопрос конституционных изменений", – цитирует Айвазовскую 5 канал.

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Она подчеркнула: "Сегодня ОРДЛО и Российская Федерация борется за один вопрос – это формула Штайнмайера. Потому что как раз исходя из этой позиции, что в сентябре заканчивается юрисдикция принятого закона об особенностях местного самоуправления, и нам нужно минимизировать внутреннюю дискуссию политического бессодержательного характера и понимать, что все гораздо сложнее, быть мудрее в этих вопросах".

Напомним, украинская сторона будет отстаивать позицию относительно проведения выборов на Донбассе только после вывода российских войск.

«В спонтанной дискуссии, которая в последние дни возникла у нас с нашими партнерами, мы еще раз четко подчеркнули, что политические пункты Минских соглашений могут быть реализованы только после очевидного и бесспорного прогресса в части безопасности», - заявлял президент Петр Порошенко.