Парубий о выборах на Донбассе: Я считаю этот вопрос преждевременным сегодня

Сейчас выборы на Донбассе за присутствия там российских войск невозможны и недопустимы. Об этом на брифинге на Львовщине заявил спикер ВР Андрей Парубий, передает Еспресо.TV.

Парубий заявил, что "даже теоретические разговоры о выборах на Донбассе невозможны, пока в Украине присутствуют военные РФ.

"По поводу возможности выборов на Донбассе... Я считаю этот вопрос преждевременным сегодня. На территории Украины находятся российские войска, которые ежедневно атакуют наши позиции", - заявил Парубий.

Читайте такжеПереписать "Минск" невозможно – британский аналитик

Кроме того, спикер парламента заявил, что основными задачами власти является защита наших рубежей, продление международных санкций против России, вывод российских войск с нашей территории.

"Только после этого могут продолжаться дискуссии по этому вопросу... по Состоянию на сейчас таких законопроектов в Раде нет и они не планируются рассматриваться", - заявил председатель Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН ранее, украинская сторона будет отстаивать позицию относительно проведения выборов на Донбассе только после вывода российских войск.

«В спонтанной дискуссии, которая в последние дни возникла у нас с нашими партнерами, мы еще раз четко подчеркнули, что политические пункты Минских соглашений могут быть реализованы только после очевидного и бесспорного прогресса в их безопасности части», - заявил президент Петр Порошенко.