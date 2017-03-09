Фейк-ньюз от Московии: норвежские СМИ опровергли сообщение о радиационной угрозе из-за украинских АЭС

Как сообщает информационное агентство FlashNord, речь идет о публикациях украинского бюро РИА Новости (24 февраля) и украинской «дочки» «Комсомольской правды» (22 февраля), в которых сообщалось о фиксировании по всей территории Европы незначительных концентраций радиоактивного йода-131. Одним из первых об утечке йода-131 сообщило издание The Independent Barents Observer. По его данным, первыми отметили наличие изотопа в Норвегии в долине реки Паз.

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В своих публикациях РИА Новости и «Комсомольская правда» приписали The Independent Barents Observer утверждение, что «на украинских атомных электростанциях существуют серьезные проблемы с централизованным управлением и исполнением норм и стандартов работы».

«Цитата фальшивая, ничего подобного нет в статье Barents Observer’а об утечке йода-131. Об Украине в этом материале вообще нет ни слова», - заявили в The Independent Barents Observer.

В издании добавили, что в их статье «не указывалось пальцем ни на какие объекты или страны, а приводилось только мнение главы секции аварийной готовности норвежского управления по защите от радиационной угрозы Астрид Лиланд, что выброс йода-131 «имел место в Восточной Европе».