Фейк-ньюз от Московии: в Госдепе США заверили, что не имели контактов с Артеменко - нардеп
В Белом доме пояснили, что Администрация президента США не контактировала с украинским нардепом Андреем Артеменко.
В Госдепе и Белом доме заверили, что информация о связях украинского нардепа Андрея Артеменко с представителями Администрации президента США о сдаче Крыма в аренду является фейком.
Об этом на своей странице в Facebook написала председатель подкомитета ВР по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Фриз, объяснив, что это обсуждалось во время встреч в Госдепе с Бриджит Бринкс и в Белом Доме с и.о. Старшего директора по вопросам Европы Эриком Чарамеллой, Директором по вопросам Восточной Европы Грегом Флегером.
«... получила заверения того, что эти псевдо-политики врут, ведь никаких контактов или коммуникаций в них ни с Госдепом, ни с Администрацией Президента просто не было. Фейк-ньюз от Московии снова потерпел оперативного разоблачения теперь уже на международном уровне и адекватной оценки наших сторон относительно действий как разработчиков, так и реализаторов», - написала она.
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В то же время Фриз подчеркнула, что СБУ и ГПУ должны также объяснить ситуацию вокруг Артеменко.
«Считаю, что СБУ и ГПУ обязаны сказать свое слово в этих инсинуациях Артеменко&Со», - написала она.
Ранее, народный депутат, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Фриз направила в СБУ депутатское обращение относительно проверки «плана Артеменко».