Депутаты требуют проверить обвиненения СБУ о преступниках в парламенте

В Верховной Раде Украины предлагается создать Временную следственную комиссию по вопросам расследования заявлений исполняющего обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО и заместителя председателя СБУ Тиберия ДУРДИНЦА относительно обвинений некоторых народных депутатов Украины в коррупции, контрабанде, рейдерстве, злоупотреблении служебным положением и других преступлениях.

Соответствующий проект постановления, внесенный народным депутатом от фракции НУ-НС Геннадием МОСКАЛЕМ, зарегистрирован в ВР.

В состав комиссии предлагается включить 18 народных депутатов Украины, а председателем ВСК избрать народного депутата от БЮТ Андрея СЕНЧЕНКО, заместителем – депутата от НУ-НС Г.МОСКАЛЯ.

В пояснительной записке к проекту постановления его автор Г.МОСКАЛЬ напоминает, что в последнее время руководством Службы безопасности Украины сделан ряд заявлений относительно причастности отдельных народных депутатов к преступной деятельности. В частности, это касалось депутатов Ивана СИДЕЛЬНИКА, Гарегина АРУТЮНОВА, Геннадия МОСКАЛЯ, Дмитрия СВЯТАША, Михаила ВОЛЫНЦА, Олега РАДКОВСКОГО. Автор отмечает, что при отсутствии каких-либо доказанных фактов парламентарии были обвинены в связях с организованными преступными группами, которые занимаются контрабандой ("Воробьи", "Хромой", "Добряки"), прямо обвинен председатель, первый заместитель, отдельные члены Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью. В то же время 12 ноября 2008 года генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО на пленарном заседании сообщил, что у ГПУ нет оснований для внесения в Верховную Раду представлений на привлечение отдельных народных депутатов к уголовной ответственности. Тем самым была признана беспочвенность обвинений со стороны руководства СБУ, утверждает Г.МОСКАЛЬ. В то же время для полного выяснения причин и предпосылок наличия в СБУ доказанных фактов противоправной деятельности и мотивов для публичных обвинений ряда народных депутатов Украины, а также надлежащей их оценки высшим законодательным органом Украины предлагается создать соответствующую временную следственную комиссию Верховной Рады Украины.