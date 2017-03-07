Климкин призвал сенаторов США посодействовать в предоставлении Украине оборонного вооружения

Об этом он сказал во время сенатских слушаний на заседании подкомитета по финансированию Государственного департамента зарубежных операций и смежным программам Комитета по вопросам ассигнований Сената США.

"Все сигналы от новой администрации США дают нам большую надежду, что поддержка Соединенными Штатами Украины продолжится и усилится", - сказал Климкин.

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В этой связи он сказал, что эта дальнейшая поддержка касается не только интересов Украины, а касается интересов США с точки зрения свободы и стабильности более широкого трансатлантического Альянса.

По этой причине, он обратился к членам подкомитета относительно предоставления Украине прямой поддержки по ряду направлений.

"Поставка Соединенными Штатами оборонного вооружения и дальнейшая военная и техническая поддержка станет мощным сигналом для Кремля и значительно улучшит способность Украины защищать ее территорию против российской армии", - подчеркнул Климкин.

Также он сказал, что имеющаяся поддержка Соединенных Штатов уже продемонстрировала свою эффективность.

Вместе с тем, министр попросил сенаторов поддержать выделение финансовых средств для помощи Украины в сфере безопасности в этом и следующем фискальных годах.

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"Украина также требует долгосрочных мер безопасности для более тесного сотрудничества и взаимодействия в сфере обороны и безопасности", - сказал Климкин.

"Без сомнений, мы нуждаемся в поддержке Соединенных Штатов для возобновления переговоров подписантов Будапештского меморандума. Соединенные Штаты должны играть ключевую роль в переговорах одновременно по отношению к Донбассу и Крыму", - подчеркнул глава МИД.

"И пока Россия не уберется с украинской земли, не должно быть ослабления санкций", - заявил Климкин и добавил, что если РФ ничего не будет делать, санкции нужно усилить.