Фирташ заявил в глаза Турчинову, что тот сам сжег “компромат” на него

Совладелец и один из основателей компании “РосУкрЭнерго” Дмитрий Фирташ в глаза обвинил вице-премьера действующего правительства Александра Турчинова в причастности к уничтожению возможных доказательств связей Фирташа с известным криминальным авторитетом Семеном Могилевичем.

Широко известную историю о сжигании “дела Могилевича” именно в то время, когда Турчинов возглавлял СБУ, в очередной вспомнили во время прямого эфира программы “Свобода” на телеканале Интер 16 января. Впрочем следует заметить, что претензии по поводу исчезновения вероятного компромата Турчинову впервые открыто выдвинул... один из тех, кого сам вице-премьер называет причастным к криминальным отношениям с Могилевичем.

Поводом для начала серии резких заявлений стало замечание Турчинова, мол есть тут в студии человек, биография которого “широко разошлась” в Интернете, и намек: на еще что можно после этого претендовать...

“Вы мне на Могилевича намекаете?” – мгновенно отреагировал Фирташ, и начал прессовать обомлевшего от такой откровенности первого вице: “чего вы стесняетесь?... Кто в 2005 был главой СБУ? Не вы ли, сударь? Вы!”

“Возглавляли СБУ вы, а не я! При этом каким-то непонятным образом пропадают все оперативные документы, уголовные дела. Все сгорело! – заявил Турчинову в глаза Фирташ. - Если бы я был в этом замешан, если бы там что-то было бы обо мне, наверно, вы бы сработали с этим вопросом”.

К этому акционер РосУкрЭнерго добавил, что у него лично складывается такое впечатление, что документы есть не на Фирташа, а на самого Турчинова.

На ни одно из этих обвинений первый вице-премьер ничего не ответил.

Справка УНИАН. С.МОГИЛЕВИЧ известен в криминальных кругах как «Дон Сименон» и «Человек с семью лицами». Спецслужбы многих стран разыскивали его на протяжении нескольких десятилетий. У него несколько гражданств. С.МОГИЛЕВИЧ несколько раз менял фамилии, последней была ШНАЙДЕР.

К 1992 году стал гражданином России, Украины, Израиля, Венгрии.

Состоит в списке людей, разыскиваемых ФБР США за предполагаемое участие в махинациях с акциями YBM "Magnex International, Inc.", которая стоила инвесторам компании 150 млн. долл.

В США С.МОГИЛЕВИЧА обвиняют также в рэкете, мошенничестве, отмывании денег. В 1998-1999 годах через счет в «Bank of New York», принадлежавший С.МОГИЛЕВИЧУ, прошло 10 млрд. долл. В США и Израиле подозревают, что они пошли на финансирование транспортировки оружия и наркотиков.

В исследовании по заказу американского «National Institute of Justice» говорится, что С.МОГИЛЕВИЧ контролирует сеть проституток в ночных клубах Будапешта и Праги.

Летом 2005 года экс-глава СБУ А.ТУРЧИНОВ заявил, что бизнес газотрейдера "РосУкрЭнерго" также может находиться под контролем С.МОГИЛЕВИЧА.