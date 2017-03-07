Климкин начал визит в Вашингтон с возложения цветов к памятнику Шевченко

Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Украины, Климкин почтил память Великого Кобзаря накануне 203-й годовщине со дня его рождения.

В МИД проинформировали, что 6 марта министр провел ряд встреч с руководством и экспертами ведущих аналитических центров Вашингтона. «Эти встречи предшествуют официальным переговорам в Госдепартаменте США и Белом доме, запланированным на 7 марта», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что сегодня, 7 марта, Климкин также выступит во время слушаний в Комитете по вопросам ассигнований Сената США на тему «Российская политика и намерения относительно отдельных европейских стран: пример Украины».

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Как сообщал УНИАН, Климкин 6-7 марта будет находиться в Вашингтоне с рабочим визитом, в рамках которого запланированы встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, представителями администрации и Конгресса США.

Цель визита Климкина - придать дополнительный импульс интенсивному политическому диалогу между Украиной и США в рамках обсуждения широкого круга практических вопросов повестки дня украинско-американского стратегического партнерства как в контексте восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, так и поддержки Вашингтоном поступательного продвижения внутренних реформ в Украине.