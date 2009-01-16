В Минобороны предупреждают: в феврале армия может взорваться

В Департаменте финансов Министерства обороны Украины заявляют, что если в феврале сохранится уровень январского финансирования армии, то в войсках будет социальный взрыв.

Об этом заявил заместитель директора Департамента финансов Минобороны полковник Константин КИФОРЕНКО в комментарии интернет-изданию «ФЛОТ2017».

«Согласно распоряжениям руководства Министерства обороны, все военнослужащие Вооруженных сил Украины, независимо от места службы и должностей, в январе получат только половину месячного содержания. Ситуация, которая сложилась с принятием закона о государственном бюджете на 2009 год, волнует как руководство Министерства обороны, так и всех, кто носит погоны. Когда мы впервые увидели предложенный бюджет, мы поняли, что в этом году у армии будут большие проблемы по всем выплатам. И вот когда Министерство обороны получило от Министерства финансов временное расписание на первый квартал года, стало ясно, что с выделенными на этот месяц средствами мы можем выплатить только половину денежного содержания за январь – вместо требующихся 450 млн. грн. нам дали лишь 215 млн…», - сказал К.КИФОРЕНКО.

При этом военный финансист выразил надежду, что с уточнением в конце января расписания выплат в феврале ситуация будет исправлена, и долг по зарплате будет выплачен.

«Поскольку трудно представить, что будет твориться в войсках, если нынешняя тенденция сохранится. Это будет социальный взрыв», - подчеркнул К.КИФОРЕНКО.

Заместитель директора департамента Минобороны указал, что в военном бюджете-2009 сократилось финансирование практически по всем показателям. На 100% армии профинансирована лишь оплата коммунальных услуг и электроэнергия. На закупку и модернизацию вооружений, связь, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) государство не выделит армии ни копейки. Также Минфин предложил Вооруженным силам в январе лишь 50% средств, необходимых на закупку продовольствия для войск. Здесь армию спасают лишь запасы, сделанные в конце прошлого года, отметил К.КИФОРЕНКО.

Как сообщают в Минобороны, ведомство направило в адрес Министерства финансов уже несколько писем с требованием срочно исправить ситуацию с финансированием армии. Но в Минфине, как отмечают военные, все обращения просто игнорируют.

Как сообщал УНИАН, в январе Министерство обороны будет вынуждено выплатить личному составу Вооруженных сил всего 50% от начисленного размера денежного обеспечения, заявил в.и.о. министра обороны Валерий ИВАЩЕНКО.

Также военным приостановлены выплаты некоторых других видов социально-материального обеспечения. В частности, материальной помощи на оздоровление, которую военнослужащие получают, когда идут в отпуск.