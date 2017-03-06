В НАБУ объяснили, почему считают вручение подозрения Насирову законным

В НАБУ отметили, что на момент вручения уведомления о подозрении Насиров «находился в сознательном состоянии и не нуждался в неотложной медицинской помощи, что было позже подтверждено официальными выводами комиссии врачей». «Никаких документов, которые бы свидетельствовали об обратном, стороной защиты предоставлено не было», - сообщили в пресс-службе НАБУ.

Читайте такжеВехи недели. Страсти по Насирову, блокада с последствиями и фальшивая Надежда

Таким образом в ведомстве прокомментировали «замечания генерального прокурора Юрия Луценко и других комментаторов про «ошибки», которые якобы совершили сотрудники НАБУ во время сообщения председателю Государственной фискальной службы о подозрении».

К тому же, подчеркнули в НАБУ, поскольку вручение уведомления о подозрении является процессуальным, а не следственным действием, на него не распространяется норма о запрете совершения в промежуток времени с 22:00 до 6:00.

«Напоминаем также, что, согласно ч. 1 ст. 278 УПК Украины, письменное уведомление о подозрении должно быть вручено лицу в день его составления следователем или прокурором. Поэтому, сообщив о подозрении председателю ГФС 2 марта, детективы НАБУ только выполнили норму закона, поскольку именно в этот день прокурор САП подписал этот документ. Несоблюдение сроков в осуществлении этих действий со стороны детективов противоречило бы требованиям действующего процессуального законодательства Украины», - заявили в ведомстве.

«Насчет предложений генерального прокурора «выставить пост под палатой» подчеркиваем, что любое ограничение свободы подозреваемого возможно только после составления протокола о задержании, что и было сделано в 23:50, 2 марта», - говорится в сообщении.

Таким образом, отметили в НАБУ, «детективы Бюро и прокуроры САП действовали в строгом соответствии с нормами УПК Украины».

«При таких обстоятельствах любые попытки поставить под сомнение законность сообщения о подозрении председателю ГФС в вечернее время 2 марта в НАБУ рассматриваются как манипулятивные и как такие, которые свидетельствуют либо о недостаточной правовой осведомленности комментаторов, либо об их сознательном намерении ввести общество в заблуждение», - отмечается в сообщении НАБУ.

Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы НАБУ в больнице «Феофания» вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра геоцентр». В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили необходимые для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

В то же время адвокаты Насирова считают, что задержание и сообщение о подозрении их подзащитному происходили незаконно. 5 марта истек срок задержания Насирова.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от должности председателя ДФС на время проведения расследования.