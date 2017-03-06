Насиров: Свои права намерен отстаивать законным способом

Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».

«Злоупотребления как раз и не было, поэтому я буду доказывать свою правоту. Все проходило согласно законодательству, Налоговому кодексу, постановлениям правительства, приказам. Процесс предоставления рассрочек – стандартный и распространенный процесс. Мы даем сотни, если не тысячи рассрочек. Здесь было тоже самое. Часть имущества находится в налоговом залоге. Кроме того, идут взыскания. Часть сумм уже взысканы, по части рассрочек уже полностью закрыты налоговые обязательства», - заявил он.

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Как отметил Насиров, свои права он намерен отстаивать законным способом в суде.

«Я готов находиться под круглосуточным наблюдением, с этим нет никаких проблем», - заявил он.

Отвечая на вопрос журналиста о том, почему детективы НАБУ не предъявили ему подозрение тогда, когда он ходил к ним на допросы, Насиров отметил, что последний раз была в Национальном антикоррупционном бюро в понедельник, 27 февраля.

«Они могли сделать вызов когда угодно - среда, четверг, пятница, и я бы пришел. Это большой вопрос к самому НАБУ - чего они хотели добиться такими популистическими действиями, фактически, похищая меня из больницы? Я к ним обращался, говорил, что мне надо пару дней чтобы «встать на ноги» и я готов буду принимать участие во всех следственных действиях или на заседании судов», - подчеркнул он.

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Также Насиров заявил, что подозрение ему было вручено тогда, когда он находился под действием снотворных препаратов, поэтому даже не видел его.

«Самое последнее, что можно делать - это симулировать свое состояние здоровья. Текст подозрения я не видел и не читал», - заявил он.

Как сообщалось, отстраненный от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что не имитирует болезни, покидать пределы Украины не собирается, а также готов обратиться в суд, чтобы доказать беспочвенность выдвинутых против него обвинений.