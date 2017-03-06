В Кремле отказались комментировать выдачу разрешения на разведку и добычу нефти на шельфе оккупированного Крыма

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал журналистам с данным вопросом обратиться к правительству.

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«Я рекомендую обратиться за комментарием в правительство. Это вопрос, который находится в ведении правительства, собственно акты, в соответствии с которыми это выделение производилось, выпущены именно правительством РФ», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, по информации российской газеты «Коммерсант», неизвестная частная компания «Новые проекты» получила лицензию на разведку и добычу нефти и газа на шельфе оккупированного Россией Крыма.

Основным владельцем компании, по официальным данным, является предприниматель Антон Дорноступ, который близок к семье экс-главы Роснедр Валерия Пака, хотя ряд источников связывают «Новые проекты» с украинским бизнесменом Сергеем Курченко.

ООО «Новые проекты» в конце прошлого года сообщило Роснедрам, что в 2017 году намерено составить план поисково-разведочных работ на участке Глубокая, письмо ведомству направил директор компании Антон Дорноступ, рассказали источники издания.

Как указано на pravo.gov.ru, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев еще в июне 2016 распорядился выдать ООО лицензию на этот участок на 30 лет. По данным «Ъ», в течение восьми лет компания должна пробурить поисковую скважину.

Известно, что «Новые проекты» владели лицензией на участок Глубокая с 2012 года, но тогда это было украинское юрлицо.

Российское "Государственное унитарное предприятие "Черноморнефтегаз", которое после аннексии Крыма весной 2014 года незаконно завладело активами украинской компании "Черноморнефтегаз", ежегодно на шельфе Черного моря добывает 2 млрд куб. м природного газа и снабжает им полуостров.

14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с РФ относительно нарушения ею Конвенции ООН по морскому праву. В заявлении украинского МИД подчеркивается, что официальный Киев заявляет и готов доказать в арбитраже, что Россия дерзко нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Крыму морских зонах, в том числе права на природные ресурсы континентального шельфа.

Украина требует от РФ прекратить нарушение своих прав и компенсировать нанесенный ущерб.