Рассмотрение отвода судьи по делу Насирова состоится в Соломенском суде в 10.30 - САП
Соломенский районный суд Киева сегодня в 10.30 рассмотрит ходатайство об отводе судьи Александра Бобровника, который должен избрать меру пресечения для отстраненного от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.
Об этом УНИАН сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
В САП отметили, что ходатайство об отводе будет рассматривать судья Боровкина.
Тем временем сам Роман Насиров находится в здании суда.
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Напомним, суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи.
В ходе заседания адвокаты потребовали перенести рассмотрение дела до стабилизации состояния здоровья Насирова, но суд отклонил это ходатайство. Защита Насирова не исключает объявления нового подозрения и нового задержания со стороны обвинения.
2 марта детективы НАБУ обыскали офис Госфискальной службы и вручили подозрение председателю ГФС Романа Насирову.
Справка УНИАН. Насиров подозревается в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия. Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.
3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от должности председателя ГФС на время проведения расследования.