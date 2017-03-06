Рассмотрение отвода судьи по делу Насирова состоится в Соломенском суде в 10.30 - САП

Об этом УНИАН сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В САП отметили, что ходатайство об отводе будет рассматривать судья Боровкина.

Тем временем сам Роман Насиров находится в здании суда.

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Напомним, суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи.

В ходе заседания адвокаты потребовали перенести рассмотрение дела до стабилизации состояния здоровья Насирова, но суд отклонил это ходатайство. Защита Насирова не исключает объявления нового подозрения и нового задержания со стороны обвинения.

2 марта детективы НАБУ обыскали офис Госфискальной службы и вручили подозрение председателю ГФС Романа Насирову.

Справка УНИАН. Насиров подозревается в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия. Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от должности председателя ГФС на время проведения расследования.