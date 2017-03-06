Суд еще не определил время, место и судью для избрания меры пресечения Насирову - САП

09:55, 06 марта 2017
Политика
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Соломенский районный суд Киева еще не определил время, место и судью для проведения заседания по избранию меры пресечения отстраненному от должности председателя Государственной фискальной службы Роману Насирову.

Насірову до сих пор не избрали меры пресечения / Фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Сейчас ожидаем официального определения времени и места заседания", - отметили в САП.

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В свою очередь адвокат Насирова Александр Лысак сообщил, что сторона защиты считает, что было бы целесообразнее проводить заседания в Соломенском райсуде, где оно проходило вчера в связи с тем, что Насиров находится в этом суде и выход из суда заблокирован, поэтому "мы будем настаивать, чтобы заседание состоялось здесь".

По словам адвоката, Насиров всю ночь находился в суде под наблюдением врачей. В 8.00 бригаду врачей сменила другая.

Сейчас у здания суда находится около 100 активистов, которые блокируют здание суда, чтобы из него не вывезли Насирова.

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Новость в сюжете: Дело Насирова
Теги: #суд#Насиров