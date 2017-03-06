Суд еще не определил время, место и судью для избрания меры пресечения Насирову - САП

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Сейчас ожидаем официального определения времени и места заседания", - отметили в САП.

Читайте такжеНасиров заявил, что у него был "большой гипертонический криз"

В свою очередь адвокат Насирова Александр Лысак сообщил, что сторона защиты считает, что было бы целесообразнее проводить заседания в Соломенском райсуде, где оно проходило вчера в связи с тем, что Насиров находится в этом суде и выход из суда заблокирован, поэтому "мы будем настаивать, чтобы заседание состоялось здесь".

По словам адвоката, Насиров всю ночь находился в суде под наблюдением врачей. В 8.00 бригаду врачей сменила другая.

Сейчас у здания суда находится около 100 активистов, которые блокируют здание суда, чтобы из него не вывезли Насирова.