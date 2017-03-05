Активисты приехали к главе Соломенского суда, требуют разблокировать суд над Насировым (видео)

Представители "Нацкорпуса" пообщались с Шереметьевой через закрытую дверь квартиры, передает "Украинская правда".

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"Она дома. Мы передали ей просьбу прибыть в суд... Готовы обеспечить ей транспортировку в суд", - отметили активисты.

Согласия уехать вместе в суд Шереметьева не дала, при этом заявила, что вызовет полицию. Часть активистов остается у ее дома.

Ранее сообщалось, что группа депутатов Верховной Рады будет инициировать уголовное расследование в отношении главы Соломенского райсуда Киева Людмилы Шереметьевой за срыв работы суда.

Напомним, в Киеве возле здания суда собираются неравнодушные граждане, которые намерены не допустить побега подозреваемого в злоупотреблении служебным положением председателя фискальной службы Романа Насирова.

Как сообщал УНИАН, суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи.

Пресс-секретарь Соломенского райсуда Киева Яна Квитченко заявила, что заявление адвокатов об отводе судьи будет рассмотрено в понедельник, 6 марта, поскольку сегодня автоматизированная система распределения судей не может работать из-за отсутствия на рабочем месте судей.