Экс-руководителю ГУД назначили 6 миллионов залога и обязали носить браслет

Как передает корреспондент УНИАН, представитель Генеральной прокуратуры во время судебного заседания ходатайствовал о содержании под стражей Тарасюка в течение 60 суток, однако судья лишь частично удовлетворила это ходатайство.

В судебном постановлении говорится о том, что Тарасюк в течение 5 дней с момента оглашения решения должен внести залог в сумме 6 млн 400 тыс. грн, сдать загранпаспорт и паспорт гражданина Украины. Также в течение этих 5 дней ему должны надеть устройство контроля передвижения, так называемый “электронный браслет”.

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Вместе с тем судья не ограничила свободу его передвижения по территории Украины. Однако данным постановлением на Тарасюка возложена обязанность являться на вызовы следователей.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил сегодня, что экс-руководитель ГУД Тарасюк уведомлен о подозрении. По его словам, подозрение Тарасюку объявлено "в уголовном производстве по подозрению Януковича В.Ф., Януковича В.В., Ставицкого Э.А., Литовченко П.В. и других лиц по фактам создания и деятельности преступной организации и завладения в ее составе государственным имуществом - комплексом отдыха «Пуща-Водица» урочища «Межигорье», общей стоимостью 540 млн грн». Как сказал Луценко, по месту жительства Тарасюка проведен обыск, «во время которого обнаружены и изъяты документы, 1 млн евро, золото и другие вещи, которые имеют значение для следствия».

Справка. Игорь Тарасюк был руководителем Госуправления делами с 2005 по 2010 год.