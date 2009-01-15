Шуфрич рассказал, кто в конфликте Медведчук-Бойко слон, а кто - моська

Народный депутат от Партии регионов Нестор ШУФРИЧ заявляет, что руководство партии считает некорректным заявление народного депутата от этой политической силы Юрия БОЙКО в отношении Виктора МЕДВЕДЧУКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

Н.ШУФРИЧ заметил, что сегодня он встречался с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ по этому вопросу. «Я очень благодарен Виктору Федоровичу за оценку моей принципиальности по отношению к товарищам. В данном случае речь идет о Викторе МЕДВЕДЧУКЕ. Я знаю, что и Юрию БОЙКО доказали, что его вчерашняя позиция в отношении МЕДВЕДЧУКА была некорректной», - сказал депутат.

Н.ШУФРИЧ считает, что Ю.Бойко в данном случае должен поступить так, как настоящий мужчина».

Отвечая на вопрос, возможно ли, что В.МЕДВЕДЧУК будет подавать в суд на Ю.БОЙКО в связи с этим заявлением, Н.ШУФРИЧ заметил, что не знает о таких намерениях В.МЕДВЕДЧУКА.

«Это дело мне больше напоминает ситуацию из известной басни о Слоне и Моське. Так вот, в этой ситуации Слоном можно назвать МЕДВЕДЧУКА в конфликте МЕДВЕДЧУК-БОЙКО», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 14 января экс-министр топлива и энергетики, народный депутат Ю.БОЙКО заявил, что настоящей причиной срыва украинско-российских газовых переговоров стало лоббирование премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО интересов коммерческой структуры FKRtt Universal Swissland, фактическими владельцами которой является В.МЕДВЕДЧУК и Игорь БАКАЙ.

«Компания FKRtt Universal Swissland принадлежит Виктору МЕДВЕДЧУКУ и Игорю БАКАЮ. Премьер-министр лоббировала подписание контракта между российской стороной и этой компанией на экспорт из территории РФ 4,5 млрд. куб. м газа в первом квартале. Именно поэтому выплата газовых долгов так долго затягивалась правительством Украины, как и переговорный процесс в целом», – сказал Ю.БОЙКО.

По словам депутата, отказ российской стороны от подписания контракта с FKRtt Universal Swissland и привел к эскалации газового конфликта между Россией и Украиной.