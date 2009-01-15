Кириленко переживает, что олигарх Фирташ превратит ВР в посмешище

Член фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО не считает целесообразным заслушивать в Верховной Раде выступление одного из владельцев “РосУкрЭнерго” Дмитрия ФИРТАША.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Я не думаю, что парламент является трибуной для олигархов, к какой бы политической среде он ни принадлежал», - сказал депутат.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что люди такого ранга должны выяснять свои отношения на телевизионных шоу. «А в парламенте должны выступать премьер-министр, члены правительства, народные депутаты», - сказал он.

При этом В.КИРИЛЕНКО добавил, что превращать парламент в посмешище «в угоду внешним силам» не надо позволять.

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов поддержит выступление Д.ФИРТАША в Верховной Раде относительно газовых вопросов.

Лидер “Единого Центра”, член фракции “НУ-НС” Игорь КРИЛЬ также положительно оценил инициативу Д.ФИРТАША относительно выступления в парламенте.