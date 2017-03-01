Названа фракция, которая наиболее активно поддерживает реформаторские законопроекты в Раде

Об этом свидетельствуют результаты исследований независимой аналитической платформы VoxUkraine, передает пресс-служба политсилы.

Из топ-10 депутатов, которые голосуют за реформаторские проекты, семеро являются членами фракции «Народный фронт». Эксперты объясняют это явление дисциплинированностью фракции и отсутствием серьезных конфликтов между депутатами.

По данным «VoxUkraine», фракция «Народный фронт» в Верховной Раде и в дальнейшем со значительным отрывом занимает первое место. Более чем на 30 баллов меньше у среднестатистического депутата БПП.

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Неизменное лидерство «Народного фронта» объясняют относительно небольшой разницей в рейтингах его членов: 90% депутатов фракции входят в топ-100 парламентариев, которые голосуют за реформаторские законопроекты, а 60% представителей «Народного фронта» имеют рейтинг 200+.

В частности, фракция «Народный фронт» активнее других голосовала за принятие законопроектов по следующим направлениям: борьба с коррупцией, государственное управление, бизнес-среда, энергетика, монетарная система и государственные финансы.

Как сообщалось, ранее исследователи назвали самую дисциплинированную фракцию в Раде.