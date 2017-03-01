Ветераны АТО требуют от Высшего совета правосудия немедленного увольнения судей Майдана

Ветераны боевых действий возмущены тем, что в течение трех лет более 300 судей Майдана, которые подпадают под действие законов "Об очищении власти" и "О восстановлении доверия к судебной власти", за исключением нескольких десятков одиозных "служителей Фемиды", продолжают работать на своих должностях.

Как заявил Тарас Костанчук, руководитель организации участников АТО "Справедливость", ветераны боевых действий на Донбассе требуют от Высшего совета правосудия, дисциплинарная палата которого именно в этот день рассматривала дела четырех кандидатов на увольнение, не затягивать с увольнением судей Майдана, поскольку через два месяца все нарушители судейской присяги могут избежать наказания из-за истечения срока давности. В противном случае ветераны АТО обещают организовать настоящий народный суд, который жестко накажет представителей судейского корпуса за нарушение законов.

"Мы никогда не смиримся, пока все судьи Майдана, которые совершали преступления против участников революции, не будут наказаны. Они должны быть не только уволены с должностей, но и понести уголовную ответственность. Почти три года покрываются преступления, дела затягиваются и создают лазейки в законах, чтобы преступники в мантиях избежали справедливого наказания благодаря сроку давности. Многие из них уже прошли переквалификацию и ожидают пожизненного статуса судьи. Или ВСП начнет судить по-справедливости, или через месяц будет народный суд, который будет судить справедливо и жестко, как того требует настоящее, настоящий "Народный суд Справедливости", - заявил Костанчук.

Костанчук считает, что промедление с делами судей Майдана - это лишь небольшая часть масштабных проблем с дискредитированной судейской системой, которая требует полной очистки и замены кадров. По его мнению, процесс замены судей на новых и незапятнанных коррупцией должен происходить в срочном порядке, поскольку старый судейский корпус работает на стороне врага Украины, которая сейчас фактически находится в условиях войны.

"В условиях войны судейскую систему нужно полностью смести и назначить новых судей. Они все работают на стороне врагов и против украинского народа. И пусть нам государственные руководители не рассказывают о демократии и законодательных нормах, из-за которых процесс растягивается на годы. Враг в судейских мантиях, который сейчас олицетворяет форпост коррупции и беззакония, грозит Украине не меньше, чем российские военные агрессоры. Краеугольным камнем в этих процессах обновления должны быть судьи, если их не заменить, то судить преступников придется на Майдане, Народным Судом Справедливости", - подчеркнул он.

Если в ближайшее время государственные институты не начнут коренные реформы судебной ветви власти и не проведут кадровую замену судей, представители организации ветеранов АТО "Справедливость" перейдут к активным действиям, чтобы ускорить очищение государственных структур от коррупции и беззакония.

"После революции новая власть не демонтировала прежний режим, никто из высокопоставленных чиновников не понес наказания и конфискации имущества, а коррупция и злоупотребления среди чиновников стали еще страшнее. Поэтому мы требуем от парламента и президента ужесточения наказания для должностных лиц за злоупотребление властью, введение в законодательстве презумпции вины для всех государственных чиновников, в том числе судей, за несоответствие между задекларированными доходами и расходами, нарушение присяги и использование служебного положения в собственных целях", - сказал Костанчук.