В Кремле не понимают, какими будут отношения с США: ждут "реальных действий" Трампа

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Безусловно, есть совпадение интересов, безусловно, есть, где наши точки зрения диаметрально противоположные. Это абсолютно нормальная практика», - сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия «стать другом США».

«Мы слышали различные заявления президента Трампа. В данном случае мы полны терпения. Ждем, когда за заявлениями последуют какие-то действия, которые, собственно, дадут понять, на что нам следует и можно ориентироваться в плане перспектив двусторонних российско-американских отношений», - отметил он.

По тем вопросам, где интересы России и США совпадают, Песков пояснил, что «это отдельная, довольно большая тема для обсуждения».

«Но как минимум, о чем Путин и Трамп говорили в последнем телефонном разговоре, когда Путин звонил Трампу, чтобы поздравить его с инаугурацией, это, в первую очередь, взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом», - подчеркнул Песков.

По его словам, «вряд ли кто будет возражать, сомневаться в том, что все государства должны сотрудничать в интересах повышения эффективности борьбы с терроризмом».

«В любом случае, без взаимодействия двух крупнейших стран, таких как США и Россия, это вообще невозможно, я имею в виду - эффективная борьба с терроризмом», - уверен Песков.