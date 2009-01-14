Дубина созвал экспертов, разрисовал карту - и сделал вывод

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" заявляет, что предложенное "Газпромом" направление транзита российского газа оставит часть регионов Украины без газа.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге он сообщил, что если Украина на сегодняшний день перестроит работу ГТС и направит российский газ от "Суджи" на "Орловку", то в ряде областей Украины возникнут серьезные проблемы с газоснабжением.

Он подчеркнул, что к такому выводу пришли эксперты в экономической области, которых О.ДУБИНА созвал вчера на специальное совещание. «Когда разрисовали всю карту, поняли какой компрессор, на каком направлении будет работать, пришли к одному выводу – в Одессе газа не будет сразу, пол Харькова будет отрезано, в Донецкой области будет проблема, в Луганской области будет проблема, и в части Днепропетровской области". "Скажите, пожалуйста, я могу на такое пойти? Нет, не могу», - заявил О.ДУБИНА.

Как сообщал УНИАН, 13 января на брифинге в Киеве председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" О.ДУБИНА заявил, что НАК не смог выполнить предложение ОАО «Газпром» о транзите российского газа в направлении ГИС "Суджа" в объеме 76 млн. кубометров, так как это привело бы к ограничению поставок газа Одесской, Луганской, Донецкой, и частично Днепропетровской областей.

«Специалисты «Газпрома» подготовили очередную проверку… мы подали свои предложения: дайте тот же объем, только через ГИС "Писаревка" и ГИС «Валуйки»», - сказал он.

При этом О.ДУБИНА добавил, что «сегодня выполнить то предложение "Газпрома", к сожалению, газотранспортная система Украины не то что не в состоянии, а если нам выполнить, то придется оставить без газа Одессу, Луганскую, Донецкую и частично Днепропетровскую области».

Также он отметил, что «принятое решение ведет к дальнейшему нагнетанию обстановки.

Сегодня, 14 января, на брифинге в Кабинете министров О.ДУБИНА сообщил: «Сегодня мы получили от «Газпрома» ту же самую заявку, которая была и вчера, – открыть газовый поток по «Суджи» и довести его до «Орловки». К сожалению, ответили то же самое – что мы сегодня этого сделать не можем, чтобы не оставить без газа наши регионы. Поэтому ситуация, которая была вчера (с транзитом – УНИАН), она остается и сегодня», – сказал О.ДУБИНА.