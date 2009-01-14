Суд "Затулин против Наливайченко" переносится

Тверской районный суд Москвы перенес на 30 января процесс по иску депутата Госдумы РФ, директора Института стран СНГ Константина ЗАТУЛИНА к и.о. председателя Службы безопасности Украины Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Института стран СНГ, такое решение обусловлено необходимостью исключить любые претензии со стороны ответчика в том, что ему были предоставлены не все предусмотренные законодательством возможности выступить в свою защиту.

В иске К.ЗАТУЛИН требует признать несоответствующими действительности высказывания в свой адрес со стороны В.НАЛИВАЙЧЕНКО в интервью газете "Известия" от 22 октября 2008 года.

Депутат Госдумы просит суд обязать В.НАЛИВАЙЧЕНКО дать в "Известиях" опровержение и взыскать с него 4 миллиона рублей.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября К.ЗАТУЛИН заявил, что намерен подать судебный иск к В.НАЛИВАЙЧЕНКО за обвинения в нарушении украинского законодательства, что стало причиной для запрета ему въезжать на территорию Украины.

В октябре В.НАЛИВАЙЧЕНКО в интервью газете «Известия» заявил, что, по мнению СБУ, К.ЗАТУЛИН нарушил закон о правовом статусе иностранца. «В нем прописана норма уважения к законодательству, языку и народу. Мы дважды доказывали в суде, что ЗАТУЛИН действительно совершал противоправные действия», – пояснил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он также в очередной раз заявил об отсутствии «черных списков» для граждан РФ в Украине. По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, СБУ принимает не списочные, а единичные решения, запрещая иностранцам – и не только россиянам – въезд в Украину.