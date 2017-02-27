Евросоюз включил вопрос Крыма в перечень приоритетных на встречах ООН по правам человека на 2017 год

Совет Евросоюза включил вопрос ситуации в анексованому Крыму и на востоке Украины в документ относительно приоритетов ЕС на встречах Организации Объединенных Наций по правам человека в 2017 году, сообщается на сайте Совета ЕС.

"В свете глубокой обеспокоенности ситуацией с правами человека на Крымском полуострове и серьезными нарушениями прав человека и злоупотреблениями, связанными с конфликтом на востоке Украине, ЕС будет и впредь поддерживать инициативы Украины для решения этих вопросов в рамках Совета по правам человека и Генеральной Ассамблеи, а также предоставлять полную поддержку мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине", - говорится в сообщении.

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В сообщении отмечается, что в решении Совета ЕС изложены основные направления действий ЕС на встречах ООН по правам человека ООН в ближайшие месяцы.В частности, в документе говорится, что ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией.

Напомним, 3 года назад спецназовцы РФ блокировали парламент и Совет министров Крыма. В ночь 27 февраля российские спецназовцы захватили здания Верховной Рады автономии и Совета министров Крыма в центральной части Симферополя, подняв над зданиями флаги России.