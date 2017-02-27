Депутат Артеменко извинился за "помощь" либерально-демократическим СМИ в их "войне" с Трампом

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции Артеменко заявил, что "безответственные политики и СМИ пытаются использовать мое имя, чтобы навредить президенту Трампу воплощать в жизнь то, о чем он говорил во время своей предвыборной кампании".

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"Мне очень досадно, что я дал возможность либерально-демократическим СМИ в Соединенных Штатах Америки, которые сейчас ведут свою войну с администрацией Трампа, использовать мое имя", - сказал он и добавил: "Sorry, mister president Donald Trump".

Отвечая на вопрос, подаст ли он в суд на New York Times, если издание неверно передало его слова о Крыме, и какие именно документы с предложениями насчет полуострова он передавал администрации президента США, Артеменко отметил, что было две статьи в этом издании.

"Была статья в воскресенье, а вторая статья вышла в четверг, которая фактически полностью опровергает ту первую информацию, которая была опубликована в воскресенье», - отметил депутат.

По его словам, в статье говорится, что «действительно, как стало известно, Андрей Артеменко никаких документов не передавал, что он действительно подтвердил факт встречи. На встрече прошло обсуждение именно этих вопросов".

Кроме того, он добавил, что "плана Артеменко" в бумажном виде "не существовало никогда". "Говорить о том, что какие-то документы, в каком виде, в каком конверте были кому-то переданы - надо обращаться к тем людям, которые об этом говорят", - сказал он и заверил, что никому ничего не передавал.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля издание The New York Times сообщило, что депутат от Радикальной партии Андрей Артеменко передал в Белый дом "план нормализации отношений" между Украиной и Россией для отмены санкций.

"Планом" предусматривается вывод всех российских войск из восточной Украины; украинские избиратели, в соответствии с идеей Артеменко, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Фракция Радикальной партии 20 февраля приняла решение об исключении Артеменко из своего состава.

Прокуратура АРК открыла уголовное производство против Артеменко по подозрению в совершении покушения на территориальную целостность Украины в координации с представителями РФ.