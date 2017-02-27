В России отреагировали на заявление Авакова по освобождению Донбасса

Член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал слова министра внутренних дел Украины о плане по Донбассу.

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"Аваков сообщил: у Киева "есть план возвращения Крыма и Донбасса", но не раскрыл суть. Однако Крым уже точно не вернуть. Что с планом, что без", - написал он.

Аваков сообщил:у Киева "есть план возвращения Крыма и Донбасса", но не раскрыл суть. Однако Крым уже точно не вернуть. Что с планом, что без — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 26, 2017

Ранее Аваков заявил, что у украинских властей есть план по Донбассу, не связанный с уступками путинскому режиму.

"У нас есть совершенно конкретный план относительно Донбасса, который в случае, если воля путинского режима к реальному урегулированию все-таки будет иметь место под нажимом Запада, у нас есть план, который будет реализовываться. Он совершенно не связан ни с малейшими уступками путинскому режиму", - подчеркнул он.