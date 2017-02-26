Аваков: у Украины есть план по Донбассу, не связанный с уступками путинскому режиму

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в интервью программе «ТСН.Тиждень», отвечая на вопрос, как быстро и каким образом можно вернуть украинские территории.

«Я считаю, что мы находимся в таком промежутке времени, когда этот вопрос можно решить, решить быстро и дипломатическим путем. Не военным путем. Новая администрация США, готовятся выборы во Франции и в Германии – такой довольно печальный переходный период. И поэтому наши оппоненты в Российской Федерации, путинский режим, по сути, пытаются эту ситуацию использовать. Но это также и окно возможностей для нас», - отметил министр.

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Он добавил, что в связи с этим переходным периодом «активизировались различные планы, в том числе планы, которые инспирированы различными странами и людьми».

«План Артеменко», который я называю «планом Артеменко-Левочкина» – Левочкина, который является одним из архитекторов разгона Майдана, который теперь сел в Верховную Раду и сидит там вместо того, чтобы сидеть на скамье подсудимых, обложившись своими юристами и защищаясь от всех формальных объединений. Ну, ты был главой администрации Януковича, которая довела страну до этой ситуации, и ты будешь нам рассказывать о мирном плане через своего фигляра-манипулятора Артеменко?! Это недопустимые вещи», - сказал Аваков.

Он добавил, что знаком с реальными планами украинских дипломатов, которые работают над урегулированием ситуации.

«Я, в том числе, как практик, который слишком много времени провел в зоне АТО и понимаю, что там происходит, тоже принимаю в этом участие. У нас есть совершенно конкретный план относительно Донбасса, который в случае, если воля путинского режима к реальному урегулированию все-таки будет иметь место под нажимом Запада, у нас есть план, который будет реализовываться. Он совершенно не связан ни с малейшими уступками путинскому режиму», - подчеркнул Аваков.