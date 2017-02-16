КИУ обвинил Савченко во лжи и привел примеры

Такой вывод сделали эксперты проекта «Дословно», проанализировав интервью Надежды Савченко на телеканалах «NewsOne», «112-Украина» и передачи «В гостях у Дмитрия Гордона», сообщает пресс-служба КИУ.

Для анализа было отобрано несколько фактов, на которые опиралась Надежда Савченко во время общения с журналистами. По мнению экспертов, из пяти проанализированных заявлений народного депутата два имели манипулятивный характер, а три оказалась ложными.

«Похоже, что Надежда Савченко буквально с первых дней пребывания во фракции «Батькивщина» усвоила худшие правила украинской политики. Вместе с тем, довольно часто заметно, как экспрессией Савченко пытается компенсировать недостаток политического и ораторского опыта», - прокомментировал результаты исследования председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Заявление Факт Мы не можем предъявить России за ее военные преступления претензии Неправда В начале января Украина подала в Международный суд ООН иск против Российской Федерации. В частности, в нем говорится о нарушении россиянами нескольких международных конвенций. Я подписала это «играючи-шутя» (согласие присоединиться к «Батькивщине»). Последнее пришло приглашение от Тимошенко. Я уже смеялась и говорю: ну давайте. Женская солидарность. Манипуляция Марк Фейгин, адвокат Надежды Савченко утверждал, что он сам вел переговоры с Сергеем Власенко о включения Савченко в список «Батькивщины». Решение то, что она будет идти первым номером в списке, приняла лично Юлия Тимошенко. У нас не налажено производство военной промышленности Неправда За последние три года Украина реанимировала свой военно-промышленный комплекс. Украинские войска получают тысячи единиц новой и модернизированной техники и оружия. Расследование (относительно преступлений против активистов Евромайдана) заходит практически в тупик Манипуляция Генпрокуратура сообщила о подозрении в делах Майдана больше чем 240 лицам, 220 дел направлено в суд. Из предыдущей власти к нынешней власти пришла большая часть людей. Практически абсолютно все Неправда Из 423 депутатов Верховной Рады 8 созыва, всего 187 избирались ранее.

КИУ

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