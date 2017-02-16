КИУ обвинил Савченко во лжи и привел примеры
Народный депутат Украины Надежда Савченко оперирует неправдивой информацией в своих публичных выступлениях.
Такой вывод сделали эксперты проекта «Дословно», проанализировав интервью Надежды Савченко на телеканалах «NewsOne», «112-Украина» и передачи «В гостях у Дмитрия Гордона», сообщает пресс-служба КИУ.
Для анализа было отобрано несколько фактов, на которые опиралась Надежда Савченко во время общения с журналистами. По мнению экспертов, из пяти проанализированных заявлений народного депутата два имели манипулятивный характер, а три оказалась ложными.
«Похоже, что Надежда Савченко буквально с первых дней пребывания во фракции «Батькивщина» усвоила худшие правила украинской политики. Вместе с тем, довольно часто заметно, как экспрессией Савченко пытается компенсировать недостаток политического и ораторского опыта», - прокомментировал результаты исследования председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.
|Заявление
|Факт
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КИУ
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