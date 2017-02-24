Силовой довесок налоговой службы: нужно ли реанимировать налоговую полицию?

То, что Верховная Рада ликвидировала налоговую полицию (некоторые депутаты утверждают, что это произошло «по ошибке», «случайно», но я думаю, что это было вовсе неслучайно), — это правильный шаг. Однако буквально на днях были попытки внести поправки к законопроекту № 0490, которые реанимируют и возвращают налоговую полицию. Эти попытки не увенчались успехом, и через Верховную Раду поправки не прошли.

Налоговая полиция — это совершенно ненужный, избыточный орган, который был создан Указом Президента Украины Леонида Кучмы в 1996 году путем перевода соответствующих подразделений из состава МВД в состав Государственной налоговой администрации Украины. Таково было условие вновь назначенного и очень влиятельного на тот момент руководителя налоговой службы Николая Азарова. Это резко расширило полномочия налоговой службы, сделало ее силовым, правоохранительным органом. Кроме того, это позволило вывести налоговиков из-под контроля МВД. Очевидно, что, находясь в составе налоговой службы, налоговая полиция не могла эффективно бороться с возможными злоупотреблениями в самой налоговой службе.

Некоторым министрам, возглавляющим «гражданские» министерства хочется повысить свой вес и влияние путем приобретения таких «первичных родовых признаков» как полицейские дубинки и собственный спецназ в дорогих носках.

На самом деле, все функции, которые выполняла налоговая полиция, сегодня может эффективно выполнять МВД, а именно — Национальная полиция, в составе которой есть мощные оперативные и следственные подразделения, способные эффективно бороться с экономической преступностью, в том числе и в налоговой сфере. Кроме того, аналогичные задачи, включая таможню, выполняют департаменты по контрразведывательной защите экономики и по борьбе с коррупцией Службы безопасности Украины и их территориальные подразделения, Национальное антикоррупционное бюро — в сфере должностных преступлений, аналитическую работу по выявлению фактов отмывания денег, добытых преступным путем, ведет Госфинмониторинг (Финансовая разведка Украины).

Налоговая полиция в составе налоговой службы должна быть ликвидирована окончательно.

С этой точки зрения, совершенно нет необходимости в создании дополнительной Финансовой полиции в составе Минфина (она призвана заменить налоговую полицию, но силовой подход якобы должен смениться на аналитический, — УНИАН), как этого хочет министр финансов Украины Александр Данилюк. Это — лишние бюджетные расходы. Тем более, что аналитические подразделения всегда были, есть и будут и в составе Минфина, и в составе налоговой службы. А ведь министру финансов еще подчинены такие контролирующие и аналитические органы как Государственная аудиторская служба (бывшее КРУ) и тот же Госфинмониторинг.

Но некоторым министрам, возглавляющим «гражданские» министерства хочется повысить свой вес и влияние путем приобретения таких «первичных родовых признаков» как полицейские дубинки и собственный спецназ в дорогих носках. Это — ошибочное мнение, не соответствующее принципам построения эффективной системы государственного управления. Важнейшим из этих принципов является разграничение функций «гражданских» органов государственного управления и правоохранительных органов и спецслужб. Их нельзя смешивать.

Поэтому налоговая полиция в составе налоговой службы должна быть ликвидирована окончательно.

Виктор Суслов, заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины