Чубаров рассказал о "единственном ключе" для деоккупации Крыма

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1" заявил глава Междлиса Рефат Чубаров, передает ТСН.

"Если анализировать поведение высших наших чиновников, то Украина или пока не понимает этого, или еще живет другими мифологемами", - сказал он.

По словам Чубарова, украинская власть обещала создать рабочую группу по изменениям в Конституцию, которые закрепляли бы принципы существования Крымской Автономии на основе права коренного народа на самоопределение. Но рабочая группа до сих пор не создана, несмотря на устную поддержку со стороны политиков, в том числе президента Петра Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, в июле прошлого года президент Украины Петр Порошенко заявил, что закрепление права крымскотатарского народа на автономию будет разрабатывать Конституционная комиссия.

"Я уверен, что мы это должны были сделать для крымскотатарского народа ранее. Все боялись крымских татар, я могу сказать откровенно – все президенты, и вся украинская власть. Не тех боялись, бояться вообще не надо никого. Надо больше доверять крымскотатарскому народу - форпосту украинскости в Крыму. И именно поэтому, я принял решение выйти с данной инициативой после консультации с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и председателем Меджлиса Рефатом Чубаровым", - отметил тогда Порошенко.