"Похищенный" Гончаренко заявил, что "его не запугать"

Как заявил политик в эфире телеканала "112 Украина", сейчас он находится в безопасном месте. «Со мной все в порядке. Я в безопасности. Все нормально», - подчеркнул он.

На вопрос, планирует ли он завтра вернуться из Одессы, чтобы принять участие в заседании Верховной Рады, Гончаренко ответил: «Если следователь разрешит, то да, а если нет - буду вынужден еще один день пропустить».

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Он также заявил, что не планирует усиливать свою охрану. «Меня не запугать», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня появилась информация, что в Одессе похитили народного депутата от «БПП» Гончаренко. Позже в прокуратуре Одесской области заявили о задержании преступной группировки, которая планировала похищение и нанесение увечий Гончаренко.

По словам прокурора Одесской области Олега Жученко, организатором подготовки похищения был депутат Лиманского райсовета Одесской области Кушнарев, который является родственником одного из погибших во время событий 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов. Как заявил прокурор, этот депутат лично планировал похищение Гончаренко за его проукраинскую деятельность в регионе. Злоумышленники собирались нанести Гончаренко тяжелые телесные повреждения - облить лицо кислотой и раздробить молотком суставы на коленях. При этом Жученко обратил внимание на тот факт, что увечья Гончаренко хотел нанести именно депутат райсовета Кушнарев. Прокурор подчеркнул, что Кушнареву уже подписано и вручено подозрение.

По данным прокуратуры, еще одним участником преступной группировки является бывший украинский военный, который недавно получил гражданство Российской Федерации.