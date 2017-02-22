"Кровавая бойня": Турчинов назвал авторов плана по силовому разгону Майдана

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"В основном Захарченко и Якименко. Была информация, что вместе с ними план отрабатывает и старший сын Януковича, Александр. Но, фактически, вот эта двойка плюс командующий внутренних войск - это те, кто отвечали перед Януковичем за кровавую бойню на Майдане", - заявил Турчинов.

В то же время, отвечая на вопрос о том, кто дал команду активистам идти в атаку, ведь было понятно, что для многих она станет последней, Турчинов сказал: "Это был личный героический порыв защитников Майдана. Никто не мог дать команду идти на смерть. Майдан жил уже своей жизнью и больше не нуждался ни в работе штаба, ни в решениях лидеров оппозиции".

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Секретарь СНБО также отметил, что никаких переговоров с Януковичем после 18 февраля 2014 года больше не проводилось.

"В этих переговорах не было никакого смысла. Они не смогли взять Майдан ночью с 18-го на 19, и стало понятно, что это перелом, это наша победа, которая полностью меняет расстановку сил. Они не в состоянии нас победить! Уже на утро начали подъезжать люди из регионов, приходить киевляне. У всех было настроение побеждать. Еще немного усилий, и режим посыплется", - рассказал Турчинов.

Напомним, 18 февраля 2014 года на Майдане Незалежности в Киеве начались массовые столкновения между протестующими и силовиками, в результате которых погибли десятки людей.