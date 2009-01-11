Уполномоченный Ющенко называет несолидным поведение России

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает несерьезным и несолидным поведение России, которая не возобновила поставки газа через Украину после подписания мониторингового протокола.

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1" в воскресенье.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что еще 10 января Россия обещала возобновить поставки газа, как только будет подписан этот документ.

Документ был подписан около часа или двух ночи в Киеве. Все об этом знают. Но от того, что подписан документ, газ не появился. И сегодня мы слышим под конец дня, что еще есть какие-то вроде бы причины. Это несерьезно, несолидно, и так не должен вести себя стратегический партнер по отношению к Украине, а также по отношению к Европе", - отметил он.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, Россия "прекрасно знает", какой документ подписала украинская сторона.

«Если раздаются такие несерьезные заявки (о том, что Россия не получила копии подписанного Украиной протокола), это означает, что Россия уже не доверяет не только Украине, к этому мы уже привыкли, но и Европейской комиссии, и руководству Чешской Республики, главе правительства Чехии. Это некрасиво", - отметил уполномоченный Президента.

Он также сообщил, что практически все 7 групп европейских наблюдателей в воскресенье разъехались на точки на Западе Украины, из которых осуществляется экспорт газа в Европу, а также на газоизмерительные станции на российской территории.

Б.СОКОЛОВСКИЙ также констатировал наличие "информационной войны" с российской стороны против Украины. Однако он подчеркнул, что в последнее время побывал во многих столицах европейских государств, разъясняя позицию Украины.

"Европа поняла и хорошо осознает, где в действительности причина. Не в Украине причина того, что Украина не перекачивает газ, которого нет", - цитирует Б.СОКОЛОВСКОГО «Украинская правда».