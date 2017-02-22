"Легитимный" Янукович собрался в Украину: хочет сделать "что-то доброе"

Четвертый президент Виктор Янукович, который сейчас скрывается в Ростове-на-Дону, считает, что у Украины и России "есть огромные перспективы для восстановления нормальных взаимоотношений". Об этом он заявил в интервью группе российских и украинских журналистов в связи с трехлетием Революции Майдана.

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"Я живу в Ростове (Ростове-на-Дону), арендую там небольшой дом, общаюсь со своими близкими и, конечно, со своими соратниками. Они тоже находятся в сложном положении и тоже мечтают, как и я, что-то доброе сделать для Украины, украинского народа. И, конечно, мы все мечтаем вернуться на родину для того, чтобы принять участие в восстановлении нормальной жизни, чтобы наши дети жили в процветающей стране", - цитирует Януковича "ТАСС".

При этом он говорит, что не имеет "никаких иллюзий или больших амбиций". Также Янукович утверждает, что у Украины и России и сейчас "есть огромные перспективы для восстановления нормальных взаимоотношений", потому что страны "объединяет очень давняя история".