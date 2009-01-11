В Газпроме не уверены, что именно подписано ночью в Киеве

"Газпром" пока не получил даже копии документа по созданию комиссии для мониторинга транзита газа через Украину, сообщили РИА Новости в управлении информации ОАО "Газпром".

"В "Газпроме" не получили пока даже факсимильной копии документа, подписанного ночью в Киеве. Мы исходим из того, что "Порядок мониторинга..." должен был быть подписан именно в том виде, в каком его подписала российская сторона и парафировала Чехия", - заявили в управлении.