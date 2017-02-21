Завтра националисты пройдут маршем к Раде

Марш в Киеве анонсировал заместитель председателя ВО "Свобода" / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил внефракционный народный депутат, заместитель председателя ВО «Свобода» Андрей Ильенко сегодня на брифинге в парламенте.

По его словам, в 10.00 на Майдане Незалежности состоится сбор участников, которые маршем пройдут до Верховной Рады, где состоится митинг с требованиями к властям: парламенту, правительству и президенту.

“Эта акция организуется националистическими патриотическими силами”, - сказал Ильенко и уточнил, что речь идет о “Свободе”, “Национальном корпусе” и “Правом секторе”.

Он также отметил, что 22 февраля - символический день, поскольку это «день бегства Януковича, это день, когда фактически завершилась первая фаза Революции достоинства».

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Ильенко подчеркнул, что на сегодняшний день, кроме требования выгнать Януковича, “все остальные требования Майдана фактически не выполнены”.

“Люстрация проведена на бумаге, убийцы Небесной сотни не наказаны, деолигархизация не состоялась. Продолжается предательская внешняя политика, продолжается на сегодняшний день, к сожалению, торговля с оккупантами, продолжаются многие другие абсолютно негативные для нас тенденции, которые мы не можем допустить и не можем сидеть сложа руки”, - отметил депутат.

Так, по его словам, завтра к парламенту в рамках этой акции придут «десятки тысяч людей», которые “выскажут свою позицию: нет - предательским Минским соглашениям, нет - выборам на оккупированных территориях; разрыв дипломатических отношений с агрессором, расторжение этой позорной торговли на крови, экономическая блокада оккупированных территорий, недопущение торговли землей сельскохозяйственного назначения, недопущение приватизации стратегических предприятий, недопущение продолжения этой раболепствующей, безвольной внешней политики, которую, к сожалению, сегодня проводят”.

В свою очередь народный депутат от “Блока Петра Порошенко” Олег Петренко, обращаясь к правоохранительным органам, отметил, что “сегодня во многих регионах Украины оказывается давление на организаторов поездки на марш”.

“Требуют списки, обзванивают этих людей, давят на перевозчиков с требованиями завтра не выезжать никуда за пределы областей”, - сказал депутат и отметил, что “нас все равно будет много, а если вы добьетесь, что будет на 1-2 тысячи меньше - это ничего не даст, но вы настраиваете против правоохранителей тех, кто завтра будет на марше”.