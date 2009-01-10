Трехдневные переговоры Нафтогаза с Газпромом завершились ничем

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА сообщил, что трехдневные переговоры с РАО «Газпром» о поставках газа в Украину завершились безрезультатно. Об этом он сказал журналистам в аэропорту «Борисполь» в субботу вечером, возвращаясь с переговоров в Москве.

По словам О.ДУБИНЫ, цена на газ, предложенная российской стороной для Украины, составляет 450 долларов за тысячу кубометров. «Такой цены почти нет в Европе», - отметил руководитель «Нафтогаза Украины».

Как заявил О.ДУБИНА, в дальнейшем переговоры должны проходить на высшем уровне.