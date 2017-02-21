Под ВР митингующие требуют принять закон о запрете торговли с оккупированными территориями (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, активисты требуют принятия закона о запрете торговли с оккупированными территориями Донбасса и создания в Верховной Раде Временной следственной комиссии для расследования фактов такой торговли в течение последних трех лет.

Сейчас возле здания ВР собралось более тысячи сторонников торговой блокады оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

На площади с трибуны к людям обратились ряд народных депутатов.

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В частности, внефракционный депутат Тарас Батенко отметил: «Наше требование, требование украинских патриотов, это две вещи. Первая - создание Временной следственной комиссии в Верховной Раде Украины из представителей всех политических фракций, чтобы сделать анализ всех торговых операций, которые наша власть осуществляет с врагом на оккупированной территории, таким образом подпитывая террористические организации «ЛНР» и «ДНР»».

Также, по его словам, «мы требуем принять законопроект, который уже долго лежит в Верховной Раде. Этот законопроект называет вещи своими именами, признавая эту территорию временно оккупированной. Мы должны прекратить торговые операции с оккупированными территориями».

«Мы требуем на этой неделе рассмотреть такой законопроект и создать Временную следственную комиссию и прекратить зарабатывать на войне», - заявил Батенко.

В свою очередь внефракционный народный депутат Виктор Чумак подчеркнул на митинге, что власть не только торгует с оккупантами, но и не выполнила еще одну важную вещь – до сегодняшнего дня не обновила состав Центризбиркома.

«Я думаю, что мы с вами, кроме того, что требуем закона об оккупированных территориях, должны заявить о том, что необходимо принять новый закон о выборах, который позволит гражданам влиять на партийные списки и на тех людей, которые будут приходить в парламент. Мы должны требовать изменения состава Центризбиркома, который в нынешнем составе уже не легитимный в своем большинстве в 13 человек. Пока мы не изменим избирательные правила ничего не изменится, и олигархи и их прихвостни будут заходить в парламент за деньги», - заявил Чумак.