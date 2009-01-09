Тимошенко встретит премьер-министра Чехии в аэропорту

Сегодня вечером в Украину прибывает премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь премьер-министра Украины Марина СОРОКА.

“Планируется, что глава украинского правительства Юлия ТИМОШЕНКО встретит своего чешского коллегу в аэропорту, а вечером в Кабинете министров Украины состоятся переговоры”, - сказала М.СОРОКА.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз принял предложение премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО о направлении 9 января в Украину экспертов, которые изучат причины срыва поставок российского природного газа в страны ЕС и установят, кто несет за это ответственность.