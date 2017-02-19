Сторонники блокады "Л/ДНР" установили палатку возле АП, в центре Киева усилили охрану (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, участие в акции приняли около 200 человек. Они установили агитационную палатку на углу улиц Банковой и Институтской перед кордоном нацгвардейцев.

Полиция сначала препятствовала, не разрешая пронести металлические конструкции, из которых формируется каркас палатки, но потом с помощью народных депутатов митингующие пронесли их и установили палатку.

Как отметил на митинге народный депутат Семен Семенченко, который является одним из организаторов блокады оккупированного Донбасса, они еще планируют установить большую палатку возле Банковой и требовать принятия решения о запрете торговли с временно оккупированными территориями. Также подвезут бочки и дрова, чтобы участники акции, которые будут находиться возле Банковой, могли греться, сказал он.

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В то же время буквально в 100 метрах от места этого события ситуация абсолютно спокойная, люди приходят к памятным местам в центре Киева, чтобы отдать дань уважения погибшим участникам Революции достоинства, возлагают цветы.

Как передает УНИАН, центр города, а именно Майдан Незалежности и часть улицы Крещатик, Аллея Героев Небесной сотни до пересечения с улицей Шелковичной находятся под усиленной охраной.

Для того чтобы попасть на вышеупомянутые улицы, нужно пройти через рамки безопасности или показать содержимое сумок, рюкзаков и т.п.

Следует также отметить, что возле Национального банка и Администрации президента очень много правоохранителей. В частности, непосредственно вход в НБУ и вход на улицу Банковую со стороны Аллеи Героев Небесной сотни охраняются работниками Нацгвардии и Национальной полиции, которые в несколько рядов перекрывают входы.

Сейчас возле памятника погибшим во время Революции достоинства на Аллее Небесной сотни находится около сотни человек. Они несут цветы, останавливаются возле памятника, чтобы отдать дань памяти погибшим. Кроме того, на деревьях у этого памятника люди развешивают фигурки белых ангелов, вырезанных из бумаги.

Также продолжается подготовка к завтрашним мероприятиям памяти погибших во время массовых расстрелов майдановцев 20 февраля 2014 года. Работники устанавливают освещение и другие конструкции напротив памятника.

Как сообщал УНИАН, по данным полиции, 19 февраля в Киеве 6,5 тыс. правоохранителей привлечены к охране правопорядка в связи с массовыми мероприятиями, посвященными третьей годовщине Революции достоинства и памяти погибших Героев Небесной сотни.