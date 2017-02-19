Сторонники блокады "Л/ДНР" заявили о планах установить под АП редут и "лагерь" с палатками и дровами (фото)

Об этом 19 февраля заявил нардеп Егор Соболев, передает "Украинская правда".

По его словам, возле ул.Банковой будет установлен редут, которым будет руководить один из командиров батальона "Донбасс" Анатолий Вингородский.

"Мы хотим, чтобы президент Порошенко поддержал блокаду ОРДЛО и депутаты БПП поддержали законопроект о запрете "торговли на крови", - заявил Соболев.

Как сообщает "Громадське", также Соболев во время выступления на акции сообщил, что на месте акции планируют "лагерь", для которого потребуются "люди, палатки, еда на ночь потребуются дрова".

Также в комментарии УП депутат из фракции "Самопомич" Павел Костенко сообщил, что на Майдане Независимости будет установлена еще одна палатка, которая будет "мотивационным пунктом", где все желающие смогут записываться для участия блокады ОРДЛО.

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В свою очередь руководитель ОУН Николай Кохановский отметил, что у проезда к АП планируют установить "редут" - "блокпост, чтобы блокировать Порошенко".

Как известно, после акции у Стеллы Независимости в центре Киева, организованной ОУН и бойцами добровольческих батальонов, участники мероприятия направились к Администрации президента.

Организаторы "блокады Донбасса", участники которой блокируют железную дорогу, инициировали проведение "общественного обсуждения" ситуации на Майдане Независимости в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2016 года ветераны АТО объявили террористам ультиматум, чтобы те освободили всех украинских пленных, в противном случае бойцы угрожали начать экономическую блокаду оккупированных территорий. 25 января 2017 года они заблокировали железнодорожный участок Луганск – Попасная. 2 февраля были заблокированы пути перегона Курдюмовка – Бахмут.

Против участников блокады открыто четыре уголовных дела. 15 февраля Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о введении чрезвычайных мер на рынке электроэнергии, которые предусматривают сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны. Блокаду уже осудили представители Евросоюза и США.

При этом президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнули недопустимость такой формы протеста, поскольку она прямо влияет на экономику страны и рискует спровоцировать негативные процессы, а именно - сокращение производства, потерю валютной выручки и рост безработицы в металлургии и энергетике.