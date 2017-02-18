Меркель: В процессе мирного урегулирования ситуации на Донбассе работа продолжится несмотря на разочарования

Об этом она сказала на Мюнхенской международной конференции по безопасности.

Меркель в очередной раз заявила, что Минские соглашения - единственная основа для сохранения открытых каналов коммуникации для урегулирования ситуации на востоке Украины.

Также глава немецкого правительства высказалась против поиска новых вариантов урегулирования ситуации на востоке Украины, поскольку, по ее мнению, Минские договоренности могут дать результат.

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Вместе с тем, по словам Меркель, если говорить о первых шагах по урегулированию ситуации на Донбассе, то она видит две большие проблемы в реализации Комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений, подписанных Трехсторонней контактной группой в феврале 2015 года.

В частности, по словам канцлера, в то время, когда был подписан Комплекс мероприятий, внедрение Минских соглашений началось с предположения, что политические шаги можно реализовать в первый день после заключения соглашения о прекращении огня.

Еще одной проблемой она назвала то, что перемирие после заключения Комплекса мероприятий так и не началось.

"Проблема заключалась в том, что, когда Минское соглашение вступило в силу, не существовало настоящего режима прекращения огня, поскольку конфликт продолжался", - заявила Меркель.

Она добавила, что тогда никогда не было длительного режима тишины в течение полных 5-6 дней, что делало выполнение политических шагов невозможным.

"Украина в то же время сказала, что мы инициируем этот политический процесс, именно поэтому мы работаем вместе в нескольких подгруппах контактной группы, мы работаем над выборами и т.д.", - отметила Меркель.

При этом она заявила, что необходимо продолжать пытаться найти политические пути урегулирования ситуации на востоке Украины.

"Мы еще не нашли политического решения, и я более чем готова приложить все усилия к этому", - сказала Меркель.

Она отметила, что иногда в этом процессе - в попытке мирно урегулировать ситуацию на востоке Украины - возникают разочарования, но работа продолжится.

Отдельно она высказалась за необходимость сотрудничества западных стран с Россией.