Госсекретарь США Тиллерсон: Мы ожидаем от Москвы выполнения минских договоренностей

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Тиллерсона после его встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Бонне.

"В рамках наших усилий по поиску новой общей основы, мы ожидаем, что Россия будет придерживаться своих обязательств по Минским соглашениям и работать над уменьшением насилия в Украине", - подчеркнул Тиллерсон.

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Как сообщал УНИАН, 14 февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ожидает от Российской Федерации активного участия в деэскалации ситуации на востоке Украины и возвращения оккупированного Крыма Украине.

«Президент Трамп дал очень четко понять, что он ожидает от российского правительства уменьшения насилия в Украине и возвращения Крыма», - сообщил Спайсер.