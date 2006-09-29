Украинцы считают самыми перспективными две профессии (социсследование)

Наиболее перспективными на рынке труда, как и в предыдущие годы, украинские граждане считают профессии юриста (52,8%) и экономиста (51,7%).

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования, проведенного Центром Разумкова.

Согласно исследованию, далее со значительным отрывом расположились профессии: медика (33,6%); связанные со знанием иностранных языков (27,5%); инженерно-технические (19,7%); журналиста (11%); политолога (9,6%); военнослужащего (7,5%). При этом, уверены, что профессия педагога является перспективной на рынке труда, только 7% опрошенных; профессии, связанные с фундаментальными науками - 6,4%, гуманитарными - 6%. Лишь 4,6% опрошенных считают перспективной профессию эколога, 2,4% – другие, а 9,2% – не смогли определиться (при том, что респондентам предлагалось отметить три позиции в перечне, который содержал 12 наименований профессий).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 16 по 22 сентября 2006 года во всех регионах Украины. Опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.