Выехавшую в Украину с Вороненковым экс-депутата Госдумы Максакову исключили из "Единой России"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил секретарь Московского отделения «Единой России» Андрей Метельский.

«Единогласно Мария Петровна Максакова была исключена из членов партии «Единая Россия» по причине нарушения закона «О политических партиях» и по утере связи с городской партийной организацией и местной партийной организацией Тверского района Москвы», - сказал Метельский.

Читайте такжеРешение об аннексии Крыма принимал один человек - экс-депутат Госдумы Вороненков

Нарушением законодательств в «Единой России» назвали наличие у Максаковой второго гражданства, в частности Германии.

Максакову, которая является оперной певицей, также уволили из Российской академии музыки им. Гнесина, рассказала она Громадському. Она сообщила, что планирует продолжать выступать на Западе, а также, возможно, будет работать в Национальной опере Украины им. Шевченко.

Как сообщал УНИАН,

Максакова переехала в Украину несколько месяцев назад вместе с мужем Денисом Вороненковым, также экс-депутатом Госдумы РФ. Он уже получил гражданство Украины.

Следственный комитет РФ предъявил Вороненкову заочное обвинение и объявил в федеральный розыск. Ему заочно инкриминируют организацию особо крупного мошенничества - рейдерский захват в 2011 году здания в центре Москвы. Уголовное дело, обвиняемым по которому стал Вороненков, было возбуждено в октябре 2011 года. Вскоре он заочно может быть арестован и объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Однако в Интерполе могут счесть преследование политически мотивированным.

В интервью одному из украинских СМИ Вороненков сравнил Россию с нацистской Германией и назвал ошибкой оккупацию Крыма.

15 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Вороненков является важным свидетелем по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.