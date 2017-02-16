СМИ: На Банковой готовят увольнение главы СБУ Грицака, уже проходит ротация его людей в регионах

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на несколько источников в Администрации президента.

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"В эти дни проходит внутренняя ротация всех людей Грицака в регионах и в центральном аппарате СБУ. Недавно также президент назначил новых глав СБУ в нескольких областях Украины. В общем, идет очень активная перестановка кадров", - сообщает источник.

По данным собеседника "Апострофа", близкие к Порошенко Грановский, Березенко и Кононенко продвигают на должность главы СБУ первого заместителя - Павла Демчину, который решает вопросы бизнес-окружения президента. Однако, у Демчины мало шансов занять эту должность, поскольку его кандидатуру блокируют в самой фракции БПП, а также в "Народном фронте".

"В центральный аппарат сейчас заходят люди начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы. Именно к его кандидатуре склоняется Порошенко, поскольку он системно наладил работу ГУР и внешней контрразведки", - отметил источник, добавив, что голосование по новому главе СБУ хотят провести уже в период с 21 по 23 февраля, и сейчас идет активный сбор голосов в Раде.

По информации другого источника в АП, Василия Грицака президент может назначить на должность Секретаря СНБО, а Турчинова могут перевести на работу в Кабмин.