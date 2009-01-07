Газпром говорит, что 450 долларов - это была "просто информация"

ОАО «Газпром» отмечает, что после отказа Украины от цены в 250 долл. за 1 тыс. кубометров газа просто информировал о том, какой может быть цена на это топливо.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня во время телефонной конференции заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ.

«Это не является частью переговоров, - сказал он. - Это просто информация о том, сколько сейчас стоит газ».

По словам представителя «Газпрома», Украина отказалась от «очень специальной цены» в 250 долл. за тысячу кубометров, хотя эта цена полностью соответствует принципам, заложенным в подписанном в октябре 2008 года меморандуме между премьер-министрами России и Украины Владимиром ПУТИНЫМ и Юлией ТИМОШЕНКО. В то же время А.МЕДВЕДЕВ отметил, что цена в 201 доллар за тысячу кубометров газа (которую предлагает Украина – УНИАН) – очень далека от принципов этого Меморандума.

Как сообщал УНИАН, Украина проводила переговоры о поставках газа на 2009 год до 31 декабря 2008 года. Украина считает обоснованной ценой на следующий год цену в 201 дол. за тысячу кубометров газа, а Россия предлагала цену в 250 дол. за тысячу кубометров газа.

После провала переговоров премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил, что Россия больше не будет предлагать Украине цену в 250 долл., а предложит цену на уровне 418-450 долл. за тысячу кубометров.