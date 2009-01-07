Путин: Россия продолжает поставки транзитного газа в Украину

Если Украина в ближайшее время не откроет транзит российского газа в Европу, "Газпром" будет вынужден остановить его поставки в Украину, сообщил премьер РФ Владимир Путин в телефонном разговоре со своим чешским коллегой Миреком Тополанеком.

Путин информировал Тополанека, что до сих пор Россия продолжает поставки транзитного газа для европейских потребителей на территорию Украины, и это делается, несмотря на то, что "Украина полностью закрыла все транзитные потоки российского газа в Европу", сообщила пресс-служба правительства РФ.

"В том случае, если украинские власти в самое ближайшее время не пересмотрят это свое решение, "Газпром" будет вынужден остановить потоки транзитного газа на Украину, поскольку это теряет смысл: европейские потребители его все равно не получают", - приводит слова Путина РИА "Новости".